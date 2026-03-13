Erbil'de İHA Saldırısı: 6 Fransız Askere Yaralı - Son Dakika
Erbil'de İHA Saldırısı: 6 Fransız Askere Yaralı

13.03.2026 00:41
Erbil'de Peşmerge ve Fransız askerlerinin bulunduğu üste İHA ile saldırı düzenlendi, 6 asker yaralandı.

ERBİL (İHA) – Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de, Peşmerge güçleri ile Fransız askerlerinin ortak kullandığı bir askeri üs, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının hedefi oldu. Saldırıda 6 Fransız askerinin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Erbil'de IKBY Peşmerge güçleri ile Fransız birliklerinin birlikte konuşlandığı askeri üsse iki İHA ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında üste bulunan uluslararası koalisyon güçlerinin hedef alındığı belirtildi. Patlamaların etkisiyle ilk belirlemelere göre 6 Fransız askerinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralı askerlerin durumuna ve tahliye süreçlerine ilişkin Fransız askeri yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaralıların bölgedeki askeri hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan dün gece Erbil'de İtalyan üssü ile ABD Konsolosluğu'nu hedef alan saldırıların da gerçekleştiği bildirildi. - ERBİL

