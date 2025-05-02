Ercan, Kadın Çalışanları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ercan, Kadın Çalışanları Ziyaret Etti

Ercan, Kadın Çalışanları Ziyaret Etti

Tuğba Işık Ercan, Arnavutköy'de kadın tekstil işçileriyle buluştu ve haklarını anlattı.

02.05.2025 12:42
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Arnavutköy'de bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek kadın çalışanlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Arnavutköy'de bir tekstil fabrikasını ziyaret etti. Ercan ve Demirer, ziyaret kapsamında kadın çalışanlarla bir araya geldi. Kadın çalışanlarla sohbet eden Ercan, onlara çiçek verdi. Tekstil fabrikasını gezen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesi ile özellikle kadın çalışanlarımızın fazla olduğu fabrikamızı ziyarete geldik. Kadın işçilere ağırlık verdiği için kolaylık sağladıkları için, pozitif ayrımcılık yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bütün iş verenlerimize de örnek olmasını istiyorum. Kadın hakları konusunda 20 yıldır AK Parti hükümetleri olarak çok fazla yenilikler yaptık. Bunları kadın işçilerimizin lehine olarak da yapmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 1 Mayıs tatil oldu. Sendikalaşan işçi oranımızı 1 milyondan 2,5 milyona çıkardık. Kadınlarımıza öncelik verip onların çalışma şartlarına kolaylaştırmakla birlikte, 2025 yılı Aile Yılı olduğu için aile kurmalarını da kolaylaştırmak açısından gençlerimize özel teşvikler veriyoruz. Çalıştıkları taktirde doğum izinleri konusunda, bebek yardımları gibi pek çok yeniklikler getirdik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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