Ercan Özel: 'YESAŞ'ın Kişilere Satılmasına Müsaade Etmeyeceğiz' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ercan Özel: 'YESAŞ'ın Kişilere Satılmasına Müsaade Etmeyeceğiz'

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, YESAŞ'ın Yenişehir Belediyesi'ne ait hisselerinin kişilere satılmasına karşı çıktığını ve böyle bir talebe asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Eski Belediye Başkanı Davut Aydın'ın hisseleri satın almak istemesi üzerine yaptığı açıklamada, YESAŞ'ın marka değerinin önemine dikkat çekti.

06.02.2025 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ercan Özel: "YESAŞ'ın kişilere satılmasına müsaade etmeyeceğiz"

BURSA - Eski Belediye Başkanı Davut Aydın'ın, YESAŞ'ın Yenişehir Belediyesi'ne ait olan hisselerine talip olduğunu söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Bizim YESAŞ'ı, Yenişehir Belediyesi'nin uhdesinden çıkarmamız mümkün değildir. YESAŞ'ın belediyeye ait olan hisseleri asla kişilere satılamaz. Buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Yenişehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Meclis gündemine Yenişehir Belediyesi eski Başkanı Davut Aydın'ın, YESAŞ'ın Yenişehir Belediyesi'ne ait olan 28 milyon 200 bin TL'lik yüzde 94.6 hissesini satın almak istemesi damgasını vurdu. 2021 yılında YESAŞ'a sadece 2 kuruşluk hisse satın alarak ortak olan Davut Aydın'ın avukatı tarafından verilen dilekçeyi Meclis Üyelerine gösteren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "YESAŞ'ın Yenişehir Belediyesi'ne ait olan tüm hisselerini satın almak ve YESAŞ'ı Belediye'den çıkartmak istediğine dair bir dilekçesi var" dedi.

Başkan Özel, "'Param hazır tüm hisselerini ben ödeyeyim ve satın alayım. YESAŞ benim olsun' diyor. Bizim, YESAŞ'ı, Yenişehir Belediyesi'nin uhdesinden çıkarmamız mümkün değil, bu düşünülemez dahi. Ayrıca böyle bir talepte bulunması bizleri gururlandırdı. Bu talep, YESAŞ'ın her geçen gün kalite ve marka değerini artırdığının, gelişen bir şirket olduğunun ve yatırımcıların ilgisini çektiğinin açık göstergesidir. Ancak, bizler YESAŞ'ın kişilere satışını kabul etmiyoruz, buna müsaade de etmeyeceğiz. YESAŞ'ın hakkını koruyacak, sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Yani, vatandaşlarımızın varlıklarını farklı yatırım alanlarında değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Birkaç aydır YESAŞ'ın marka değerine zarar verilmeye çalışıldığını fakat başarılı olunamadığını hatırlatan Başkan Ercan Özel, "Bu gelişmeler bize; YESAŞ'ın marka değerinin bilerek ve isteyerek düşürülmek istendiğinin, daha uygun fiyata satın almak için olduğunu düşündürdüğünü de söylemeden geçemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Davut Aydın, Ercan Özel, Yenişehir, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ercan Özel: 'YESAŞ'ın Kişilere Satılmasına Müsaade Etmeyeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:43:11. #1.11#
SON DAKİKA: Ercan Özel: 'YESAŞ'ın Kişilere Satılmasına Müsaade Etmeyeceğiz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.