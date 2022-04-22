Erçek Gölü'nde tek balık türü 'inci kefali' için av yasağı devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erçek Gölü'nde tek balık türü 'inci kefali' için av yasağı devam ediyor

22.04.2022 19:48

Erçek Gölü'nde tek balık türü 'inci kefali' için av yasağı devam ediyor Van Gölü'nde olduğu gibi Erçek Gölü'nde de yaşayan tek balık türü olan inci kefali için 3 ay boyunca sürecek av yasağı devam ediyor.

Erçek Gölü'nde tek balık türü 'inci kefali' için av yasağı devam ediyor

VAN - Van Gölü'nde olduğu gibi Erçek Gölü'nde de yaşayan tek balık türü olan inci kefali için 3 ay boyunca sürecek av yasağı devam ediyor.

112 kilometrekare yüzölçümüne sahip Van Gölü Havzası'nda en büyük ikinci gölü olan Erçek Gölü'nde neslini devam ettiren inci kefali (Van balığı) balıkları, 15 Nisan-15 Temmuz arası 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Gerçekleştirdiği yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefali balığının, özellikle kaçak avlanma yapan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelleri tarafından göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önemli tedbirler alınarak 7/24 denetimler yapılmaktadır.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Erçek Gölü'nde yapılan denetimlerde Erçek Gölü kıyısında bulunan belediye parkının yaklaşık 500 metre ilerisinde göle atılmış halde yaklaşık 10 metre uzunluktaki ağ malzemesine el konuldu. Ağ üzerinde bulunan ve canlı olan yaklaşık 10 kilogram inci kefali balığı tekrar suya bırakıldı.

Ekipler tarafından Van Gölü kıyısında gece 03.00 saatlerinde yapılan denetimlerde ise sahipsiz 100 metre uzunluğunda uzatma ağına el konuldu.

Erçek Gölü'nde tek balık türü 'inci kefali' için av yasağı devam ediyor
Erçek Gölü'nde tek balık türü 'inci kefali' için av yasağı devam ediyor
Erçek Gölü'nde tek balık türü 'inci kefali' için av yasağı devam ediyor
Erçek Gölü'nde tek balık türü 'inci kefali' için av yasağı devam ediyor

YORUMLAR
500
Öğrenciler Akdamar Adası'nı gezdi Öğrenciler Akdamar Adası'nı gezdi KAÇAK İNCİ KEFALİ AVCILARINA OPERASYONU, DHA GÖRÜNTÜLEDİ KAÇAK İNCİ KEFALİ AVCILARINA OPERASYONU, DHA GÖRÜNTÜLEDİ

Erçek Gölü, Av Yasağı, Van Gölü, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erçek Gölü'nde tek balık türü 'inci kefali' için av yasağı devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
19:43 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Faiz Sucuoğlu'na verdi
19:38 Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu
19:36 Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı
19:34 İsim vermeden Ümit Özdağ'ı hedef alan İçişleri Bakanı Soylu: Tımarhanede olması gereken adam
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
19:16 Sahur yemeğini yedikten sonra karısını öldürmüştü! Polisler gelene kadar yanında bekledi
18:18 Galatasaray Başkanlık seçimi için tarih verdi!
18:08 İntihar eden Emre Yıldır'a yıllarca cinsel istismarda bulunmuştu! Akrabası olan Vedat Tarhan serbest kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 20:00:38. #1.11#
SON DAKİKA: Erçek Gölü'nde tek balık türü 'inci kefali' için av yasağı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement