Erciş aşevinden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit yemek - Son Dakika
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Erciş aşevinden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit yemek

08.04.2022 19:33

Erciş aşevinden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit yemek Van'ın Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren aşevi, Ramazan'da günlük 800 aileye 3 çeşit yemek çıkarıyor.

Erciş aşevinden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit yemek

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren aşevi, Ramazan'da günlük 800 aileye 3 çeşit yemek çıkarıyor.

Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren aşevi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin yemek ihtiyacını karşılıyor. Ramazan ayında kapasitesini 3 kat artıran aşevi, günlük 4 bin kişilik yemek çıkarmaya başladı. Hijyenik ortamlarda çıkarılan yemekler Kaymakamlık tarafından tespit edilen ailelere Ramazan ayı boyunca günlük 800 aileye 3 çeşit toplamda 4 bin kişiye sıcak yemek ulaştırmaktadır. Hazırlanan yemekler AŞ evinin araçlarıyla ailelere teslim edilmektedir. Yapılan hizmetten memnun kalan vatandaşlar hem devlete hem de çalışanlara dua ediyorlar.

Erciş aşevinden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit yemek
Erciş aşevinden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit yemek
Erciş aşevinden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit yemek

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Erciş aşevinden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit yemek Erciş aşevinden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit yemek Van Büyükşehir Belediyesi'nin seyyar satıcılarla mücadelesi sürüyor Van Büyükşehir Belediyesi'nin seyyar satıcılarla mücadelesi sürüyor

Erciş Kaymakamlığı, Ramazan, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erciş aşevinden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit yemek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erciş aşevinden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit yemek - Son Dakika
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