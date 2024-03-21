Erciş Belediyesi Engellilere Tekerlekli Sandalye Hediye Etti

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Van'ın Erciş Belediyesi, düşük gelirli 20 engelli vatandaşın hayatlarını kolaylaştırmak için kendilerine tekerlekli sandalye hediye etti.

Yaptığı tüm çalışmalarda insan odaklı hizmetler ortaya koyan Erciş Belediyesi, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak projeler yaparak onların yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Engelli vatandaşlar ve aileleri tarafından yapılan başvurular, Sosyal Hizmet Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğünce büyük bir titizlikle değerlendirilerek, ailelerin yerinde tespitleri yapılıyor. Yapılan tespitlerin ardından komisyona sunulan raporlarda özellikle düşük gelirli olan ailelere öncelik verilerek, tekerlekli sandalye yardımı yapılıyor. Yapılan başvurular kapsamında başvuru süreci tamamlanan 20 vatandaşın tekerlekli sandalyeleri düzenlenen dağıtım töreni ile evlerine gönderildi.

Tekerlekli sandalyelerin dağıtım töreninde konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, "Erciş Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ve Erciş Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfına başvuran 3294 sayılı kanun kapsamında olan engelli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hayatlarını bir nebze olsa kolaylaştırmak, rahatlatmak için 20 adet tekerlekli sandalyemiz belediyemiz bütçesinden karşılanarak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla engelli vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. 20 adet tekerlekli sandalye engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Dağıtım töreninin ardından ekipler tarafından 20 tekerlekli sandalye engelli vatandaşlara teslim edildi. - VAN