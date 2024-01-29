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Kar ve tipi nedeniyle ulaşım kapanan mahallede yaşlı hasta hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Kar ve tipi nedeniyle ulaşım kapanan mahallede yaşlı hasta hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Erciş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın kapandığı kırsal mahallede yaşayan 95 yaşındaki kalp ve tansiyon hastası Gülizar Çağlar, 2 saat süren çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı. Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından yolu açılan Çağlar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşım kapanan mahallede yaşlı hasta hastaneye ulaştırıldı
29.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:15
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Van'ın Erciş ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahallede yaşayan kalp ve tansiyon hastası 95 yaşındaki Gülizar Çağlar, 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Hafta sonu ilçede etkili olan kar yağışının ardından kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Deliçay Mahallesi Tırmıklı mezrasında yaşayan 95 yaşındaki kalp ve tansiyon hastası Gülizar Çağlar'ın aniden rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından yardım istenildi. Bunun üzerine harekete geçen Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evde yaptıkları Çağlar'ı Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahalenin ardından Çağlar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Babaannesinin sağlık durumunun iyi olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Ünal Çağlar, karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kar ve tipi nedeniyle ulaşım kapanan mahallede yaşlı hasta hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


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