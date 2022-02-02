Erciş'te "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" başladı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak, gençlere yönelik hizmetlerine ivme kazandırmak amacıyla başlattığı "Gençliğe Değer" projesi kapsamında Van'ın Erciş Müftülüğü tarafından "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" başlatıldı.

Erciş Safa Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursunda düzenlenen ve 12-14 yaş arası 30 erkek öğrencinin katıldığı kampta, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen program uygulanacak. Öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek, bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen kampın ilk gününde öğrencilerle bir araya gelen İlçe Müftüsü Abdullah Bora, öğrenciler için ara tatilin bu kampla unutulmaz bir anı olacağını belirtti. Öğrencilerle yakından ilgilenerek hasbihal eden Müftü Bora, kampın faydalı ve eğlenceli geçmesi temennisinde bulunarak gençlere kitap hediye etti.

Kamp programının dört gün boyunca devam edeceği belirtildi. - VAN