Erciş'teki mezarlıklarda bayram temizliği - Son Dakika
Üye Girişi

Erciş'teki mezarlıklarda bayram temizliği

05.07.2022 00:57
Erciş'teki mezarlıklarda bayram temizliği

Van'ın Erciş Belediyesi yıl boyunca düzenli olarak yaptığı mezarlık bakım ve temizlik işlerini Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdı.

Van'ın Erciş Belediyesi yıl boyunca düzenli olarak yaptığı mezarlık bakım ve temizlik işlerini Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdı.

Erciş Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, vatandaşların ahirete intikal eden yakınlarının kabirlerini temiz ve huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmeleri için ilçedeki mezarlıklarda geniş çaplı temizlik çalışması yapıyor. Kabir ziyaretlerinde, mezarlıklarda temiz görünüm, yeşil alan ve daha rahat bir ortam oluşturulması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Mezarlıklar Müdürlüğü, Kurban Bayramı arifesine kadar mezarların dip temizliği, ot biçme, genel mezarlık temizliği ve ilaçlama çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Vatandaşların mezar sulaması için de muslukların bulunmadığı alanlara su şebekesi bağlantısı kuracağı bildirildi. - VAN

YORUMLAR
500
Hanımeli Sokağı'nda bayram heyecanı başladı Hanımeli Sokağı'nda bayram heyecanı başladı 70 yaşındaki bıçak bileme ustasının bayram mesaisi 70 yaşındaki bıçak bileme ustasının bayram mesaisi
Kaynak: İHA

Mezarlıklar Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erciş'teki mezarlıklarda bayram temizliği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 02:47:03. #1.12#
SON DAKİKA: Erciş'teki mezarlıklarda bayram temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement