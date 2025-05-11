Erciyes Dağı\'nda Kabak Çekirdeği Ekim Sezonu Başladı

Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı eteklerinde kabak çekirdeği ekim sezonu başladı.

Türkiye'nin çerezlik kabak çekirdeği ekiminin en çok yapıldığı bölgelerden olan Erciyes'in eteklerindeki kumsal arazilerde 2025 sezonu çerezlik kabak çekirdeği tohum ekimi başladı. Bölgenin başlıca tarım faaliyetlerinden olan meyve bahçelerini soğuk almasının ardından bölge üreticilerinin belkemiği çerezlik kabak çekirdeğinin beklentileri karşılaması umut ediliyor. - KAYSERİ