Erciyes Holding'ten İftar Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciyes Holding'ten İftar Buluşması

Erciyes Holding\'ten İftar Buluşması
24.02.2026 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Anadolu Holding, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Erciyes Anadolu Holding yönetimi düzenledikleri iftar programıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erciyes Anadolu Holding Binası'nda düzenlenen iftar programına Erciyes Anadolu Holding CEO'su Özcan Özyurt, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer, yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler katıldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Erciyes Anadolu Holding CEO'su Özcan Özyurt, "Erciyes Anadolu Holding olarak bir yandan üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya kararlılıkla devam ederken, diğer yandan bu güçlü iletişimi ve karşılıklı güveni büyütmeyi en az bunun kadar önemsiyoruz. Bu akşamın aramızdaki diyaloğu daha da güçlendirmesini, işbirliğimizi derinleştirmesini ve önümüzdeki döneme güçlü bir zemin oluşturmasını temenni ediyorum. Katılımınız için her birinize içtenlikle teşekkür ediyor, tuttuğunuz oruçların ve ettiğiniz duaların kabul olmasını diliyorum" dedi.

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer ise, "Bizler Erciyes Anadolu Holding olarak üretmenin, büyümenin ve birlikte başarmanın önemine inanıyoruz. Bu akşamki birlikteliğin aramızdaki diyaloğu daha da güçlendireceğine, karşılıklı güveni pekiştireceğine ve önümüzdeki dönemde daha sağlam bir iş birliğine dönüşeceğine inanıyorum. Sizlerle bir arada olmanın ne kadar değerli olduğunu, birbirimizi iyi ve doğru anlamanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere 2016 yılından bu yana Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına kayyum heyeti olarak yönetimde bulunuyoruz. Ülkenin çeşitli yerlerinden buraya geldik, yabancı bir ortama dahil olduk. Ancak bu süreci sizlerle birlikte, dokuz yıl boyunca karşılıklı anlayış içerisinde yürüttük. Zaman zaman eleştirileriniz oldu; biz o eleştirilerden ders aldık. Doğru adımlar atmaya gayret ettik. Güzel yaptığımız işleri sizler kamuoyuna duyurdunuz. Bu da bizlerin daha iyisini yapma azmini ve iştahını artırdı. Basın, böylesine büyük ve köklü bir holding için olmazsa olmaz, ayrılmaz bir parçadır. Bu birlikteliklerin, bu beraberliklerin; kahvaltıların, iftarların ve buluşmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Erciyes, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erciyes Holding'ten İftar Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
20:29
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 00:13:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Erciyes Holding'ten İftar Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.