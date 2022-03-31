Erciyes K.S.S Kooperatifi'de Sarıkaya yeniden başkan - Son Dakika

Kumsmall AVM ve diğer iştiraklerin bağlı olduğu Erciyes K. S. S Kooperatifi Genel Kurulunda resmi olmayan sonuçlara göre Ercan Sarıkaya yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurulda üyelerin oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oyların sayımı yapıldı. Yapılan oylamada resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başkan Ercan Sarıkaya 363 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Bir diğer aday olan Yunus Tarla ise 272 oy aldı. - KAYSERİ