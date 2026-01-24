Erciyes\'e ziyaretçi akını

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hem sezonun açılması hem de sömestir tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kar kalınlığının 220 santimetreyi bulduğu merkezde hem kayakseverler hem de sömestir tatilinde ailesi ile birlikte zaman geçirmek isteyen vatandaşlar, merkeze yoğun ilgi gösteriyor. Erciyes Kayak Merkezi, yerli misafirleri ile birlikte yurt dışından gelen ziyaretçileri için de kış sporlarının tadını çıkarmaları için fırsat sunuyor.

Kayak yapmayı seven herkesi Erciyes'e beklediklerini söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, "Evet Erciyes'te muhteşem bir kayak gününde yine beraberiz. Sömestirin tam ortasındayız, karneler alındı, insanlar, çocuklar, ailelerimiz, arkadaş grupları akın akın Erciyes'e geliyorlar. 18 Aralık'ta başladığımız kayak sezonunu çok şükür dolu dolu yaşıyoruz. Yılbaşında yağan karla, arkasından yağan karla yine sömestirin hem öncesinde hem içinde yağan karla birlikte muhteşem bir kar kalitesi, kar yüksekliği ile beraber bütün tesisleri açık. 19 mekanik tesisi, 112 kilometre pistleri ile 4 kapısı açık birbiriyle bağlantılı teleferikleri, liftleri, pistleri ile muhteşem bir Erciyes kayak gününde yine beraberiz. Otellerimizin doluluğu çok iyi. Rezervasyonlar devam ediyor. Şehir otellerimiz aynı şekilde. Kayseri'ye, Erciyes akın akın kayak yapmak için insanlar geliyor. Sömestir devam ediyor. Dolu dolu gidiyor. Öncesinde bildiğiniz üzere 1 milyona yakın misafir ağırlamıştık. Sömestirdeki hedefimiz de toplamda 1 buçuk milyon ziyaretçi. Dolayısıyla sezon bitimine yakın sömestirden sonraki ziyaretçi sayılarımızla birlikte bu yılki hedefimiz olan 3 milyona ulaşacağımıza inanıyorum. Şu anda son yağan karla birlikte 220 santimetre kar kalınlığımız var. Hava güzel, rüzgar yok, tesisler açık. Herkes mutlu ve otellerde aktiviteler devam ediyor. Kayak işletmelerimiz, hocalarımız, bizler Kayseri Büyükşehir Belediyemizin tüm ekipleri Erciyes'te dolu dolu bir kış geçirmek ve gelen misafirlere daha güzel hizmet vermek için var güçleriyle gayret ediyorlar. Biz de kış severlere, kayak severlere, beyaz zemin severlere şimdi tam Erciyes zamanı diyoruz ve vakit kaybetmeden Erciyes'e herkesi bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ