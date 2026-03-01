Erciyes Kayak Merkezi'nde Yoğun Hafta Sonu - Son Dakika
Erciyes Kayak Merkezi'nde Yoğun Hafta Sonu

Erciyes Kayak Merkezi\'nde Yoğun Hafta Sonu
01.03.2026 15:42
Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 270 cm'ye ulaştı, pistler kayakseverlerle doldu.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon tüm hızıyla devam ederken hafta sonu pistler yine kayakseverlerle doldu.

Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Erciyes'te, hafta sonunu geçirmek isteyen vatandaşlar hem pistlerde hem de teleferiklerde yoğunluk oluşturdu. Kış aktiviteleri için Kayseri'yi tercih eden yerli ve yabancı turistler karın tadını çıkardı. Erciyes Kayak Merkezi'nde oluşan yoğunluk ise dron ile görüntülendi.

Kar kalınlığı 270 santime ulaştı

Öte yandan son günlerde yağan kar ile birlikte pistlerde de kar kalınlığı rekor seviyelere ulaştı. Pistlerde en son ölçülen kar kalınlığı 270 santim olurken, kayak merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erciyes Kayak Merkezi'nde Yoğun Hafta Sonu

Sizin düşünceleriniz neler ?

