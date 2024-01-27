Erciyes Kayak Merkezi\'ne Yarıyıl Tatili Otobüs Seferleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi'ne haftanın her günü düzenlenen otobüs seferlerinde yarıyıl tatili uygulamasına gitti.

Başkan Büyükkılıç'ın, turizmin amiral gemisi olarak nitelendirdiği, 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye'nin önemli merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi'nden özellikle çocukların ve gençlerin daha rahat şekilde istifade edebilmesi için Ulaşım A.Ş. tarafından otobüs seferlerinde yarıyıl tatili düzenlemesi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., Erciyes'e her gün düzenlenen seferleri yarıyıl tatili dolayısıyla sıklaştırarak günde 4 olarak planlanan sefer sayısını 6'ya çıkardı. Uygulama ile yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan Erciyes Kayak Merkezi'nden yarıyıl tatili boyunca çocuklar ve gençlerin daha fazla istifade etmesi amaçlanıyor.

Yarıyıl tatiline özel uygulama ile Erciyes seferleri, 27.01.2024 - 04.02.2024 tarihleri arasında her gün, kalkış noktası Kale Önü saat 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Erciyes'ten şehir merkezine dönüş ise saat 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 şeklinde planlandı.

Erciyes Teki Kapı- Hacılar Kapı Arası Ring seferleri ise Tekir Kapı kalkış saatleri 10.00, 13.00, 15.00 Hacılar Kapı kalkış saatleri 11.00, 14.00, 16.00 olarak düzenlendi. - KAYSERİ