Erciyes Kayak Merkezi, Yeni Yılın İlk Günü 110 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Yerel

Kayseri'nin gözde kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, 2025 yılının ilk gününde 110 bin ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Türkiye'nin en büyük kayak merkezi ve Alpler modeli ile yönetilen ilk dağ yönetim şirketi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Erciyes, dolup taştı. Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu ICAR'a üye olan Türkiye'deki ilk ve tek kayak merkezi olan Erciyes, yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Yeni yıl tatilini fırsat bilen ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapmanın yanı sıra kızakla kayarak ve dağ havasının tadını çıkararak unutulmaz anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Erciyes Kayak Merkezi'nin toplam 112 kilometrelik kayak pisti uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye'nin en büyük ve en modern kayak merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi, yeni yılın ilk gününde 110 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaparak rekor kırdı. Bu yoğunluk, Erciyes'in kış turizmindeki gücünü ve cazibesini gösteriyor. Yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Büyükkılıç, Erciyes'in, her geçen yıl artan ilgisiyle kış turizminde uluslararası bir marka haline gelmeye devam ettiğini kaydetti. - KAYSERİ