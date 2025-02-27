Erciyes'te Çığ Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erciyes'te Çığ Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Erciyes\'te Çığ Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde 152 personelle çığ altındaki 3 kişi başarılı bir şekilde kurtarıldı.

27.02.2025 14:28
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Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçeği aratmayan çığ tatbikatında 152 personelle çığ altında kalanlar kurtarıldı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde her yıl düzenlenen çığ tatbikatı bu yıl da gerçeğini aratmadı. AFAD Kayseri İl Müdürlüğü koordinesinde, UMKE, JAK, jandarma, polis, itfaiye, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği, ANDA Arama Kurtarma Derneği, Erciyes A.Ş. ve AFAD'a akredite STK'ların katılımıyla toplam 152 kişilik personel; senaryo gereği kayak yaparken çığ altında kalan 3 kişiyi arama çalışması başlattı. Jandarma köpeğinin de desteğiyle çığ altında kalanlar, ekiplerce yaralı olarak çıkartılarak UMKE ekiplerine teslim edildi. Tatbikatta amaçlarının her türlü afete karşı tüm kurumlarla tedbir aldıklarını ifade eden Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, "Kayseri olarak her yıl düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğumuz çığda arama kurtarma tatbikatımızı bugün de yine gerçekleştirdik. Yaklaşık 100 personelle ve bunun 50 tanesi bizzat sahada görev almak kaydıyla AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ilgili kurumlarımız, itfaiyemiz, Erciyes A.Ş.'mizin personelleri ve ilgili STK'larımızla birlikte bugün de sahadaydık. Çok faydalı bir tatbikat gerçekleşmiş oldu. Biz de Kayseri olarak her türlü afete karşı her türlü tedbirleri ilgili kurumlarımızla birlikte alıyoruz, her zaman için hazırız. Temennimiz; Allah afet yaşatmasın, güzel günlerde bir araya getirsin. Ancak biz her türlü afete karşı da hazırlığımızı sonuna kadar gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç ise, "Bugün Erciyes Dağı'nda her yıl yaptığımız rutin tatbikatımızdaki senaryomuzu icra ettik. İlk olarak çığda arama kurtarma çalışmalarını başlatmak üzere olay bölgesinde kayak yapan 4 kayakçının çığ altında kaldığını 112 ekiplerine arkadaşları haber veriyor. Bu sayede olay bölgesine çok hızlı bir şekilde acil durum ekipleri geliyor. Sonrasında çığ altında kalan yaralıları ya da kazazedeleri kurtarmak üzere jandarma arama kurtarma köpeği sahaya girerek ilk olarak 1 yaralıyı tespit ediyor. Hızlı bir şekilde ilk gelen ekipler, o yaralının çıkarılma işlemine başlıyor. Sonrasında destek ekip olarak diğer paydaşlar da bölgeye geldiler. Bölgede de sondalama şeklinde arama -kurtarma faaliyeti devam etti. Çalışmalarda 3 kazazede yaralı olarak çıkartıldı ve UMKE'ye teslim edilerek ambulansla hastanelere sevki gerçekleşti. Buradaki asıl amacımız; ülkemizde bütün arama-kurtarma faaliyetleri olsun, acil durumlar olsun kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket edebileceği organizasyonu canlı ve diri tutabilmek. Başarılı bir tatbikat oldu" ifadelerini kullandı.

Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu da, dünya çapında kayak merkezi olan Erciyes'te yapılan tatbikatın önemine değinerek katılımcılara teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes'te Çığ Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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