Erciyes'te Haziran ayında kayak keyfi - Son Dakika
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Erciyes'te Haziran ayında kayak keyfi

09.06.2022 09:21
Erciyes'te Haziran ayında kayak keyfi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) Dağ Kayağı takımı, Haziran ayında kayak yapma imkanı buluyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) Dağ Kayağı takımı, Haziran ayında kayak yapma imkanı buluyor. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, "Erciyes'te sadece kışın değil dört mevsim faaliyet yapılabiliyor" dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı Erciyes, yaz aylarında da kayakçılara spor yapma imkanı sunuyor. Bu çerçevede Erciyes Dağı'nın Sütdonduran Yaylası'nda HADAK Dağ Kayağı Takımı kamp yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Haziran ayında Erciyes Dağı'nda kayak yapıldığını belirterek, "Erciyes dağımız sadece ülkemiz değil, dünyanın birçok yerinden gelen misafirleri ağırlıyor. Hem turistik manada hem de sportif manada şehrimize, bölgemize, ülkemize hizmet ediyor. Bizde HADAK olarak buranın nimetlerinden faydalanarak yeni sezona hazırlanıyoruz. Dört mevsim kayak yapılabilen Sütdonduran Yaylası'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nda birinci, ikinci ve üçüncü olan sporcularımızın da katılımı ile üç günlük antrenman kampı gerçekleştirdik. Haziran ayında Erciyes'te kayak yapmanın keyfine varan sporcularımız çok verimli bir kamp dönemi geçirdiler. Tüm sporcularımıza ve hocalarımıza başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Erciyes'te Haziran ayında kayak keyfi
Erciyes'te Haziran ayında kayak keyfi
Erciyes'te Haziran ayında kayak keyfi
Erciyes'te Haziran ayında kayak keyfi

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Haziran ayında kışı yaşayıp poşetle kızak keyfini çıkardılar Haziran ayında kışı yaşayıp poşetle kızak keyfini çıkardılar
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erciyes'te Haziran ayında kayak keyfi - Son Dakika

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