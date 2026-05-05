Erciyes\'te sezon 15 gün daha uzadı

05.05.2026 14:24  Güncelleme: 14:32
Erciyes'te son günlerde yağan kar turizmcileri sevindirirken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Sezon şimdilik 15 gün daha uzadı" dedi.

Kayseri'de son günlerde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, turizmcilerin yüzünü güldürdü. Bahar ayının gelmesine rağmen Erciyes Kayak Merkezi'ne yağan kar, kayak sezonunu da uzattı. Sezon açıldığından bu yana 3 milyon 300 bini aşkın ziyaretçiyi Erciyes'te ağırladıkların ve sezonun son yağan karla birlikte 15 gün daha uzadığını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bu sene yaz geleceği yok gibi, kış sezonu uzun sürdü. Bu sene Erciyes Kayak Merkezimiz altın çağını yaşadı. Sezonun bittiği dönemi beklerken kar yağmasıyla şimdilik 15 gün daha tekrar uzadı. 3 milyon 300 binin üzerinde vatandaşımız Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Profesyonelce 19 mekanik tesisten, 41 pist ve 112 kilometre pist uzunluğundan oluşan Erciyes Kayak Merkezimiz misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını da kazanan Kayseri'nin 'sporda biz de varız' diyen şehir olma yolunda en büyük desteği bize Erciyes veriyor. Erciyes Allah'ın bize bir lütfu, suyumuz oradan kayak merkezimiz oradan, ekonomimizin can damarı oradan, tarım arazilerinin merkezi etrafından derken Mevla'm verdikçe veriyor. Allah'a şükürler olsun üretmeye devam diyoruz, hizmet etmeye devam diyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

