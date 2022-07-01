Eğitimin ardından ise uygulamalı yangın tatbikatı yapılırken, katılımcılar yangın eğitim aracında ev yangınlarında yapılacak müdahaleleri uyguladı. Eğitimde ayrıca da yangın söndürme yöntemlerinin anlatılmasının ardından katılımcılar yangın söndürme tüpüyle çıkarılan yangına müdahale etti. - KAYSERİ

Erciyes Teknopark, firma temsilcileri ve yönetim ofisi çalışanları için yangın söndürme eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı eğitimi düzenledi.

Kaynak: İHA

Erciyes, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Erciyes Teknopark'ta yangın söndürme eğitimi verildi - Son Dakika

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