Erciyes Üniversitesi Kampüsünde Yapım ve Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor

Erciyes Üniversitesi sağlıkta, eğitimde ve araştırma süreçlerinde şehrine ve bölgesine hizmet veren, destek olan bir üniversite olma misyonuyla sürdürdüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kampüs içerisinde yapımı devam eden çalışmaların geldiği son durumu tespit etmek amacıyla Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personelleri ile birlikte; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri'ndeki çamaşırhane tesisini, Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji - Onkoloji Hastanesi'ni, acil binasını ve Erciyes Teknopark Geliştirme Bölgesi 2'yi ziyaret ederek, inşaat ve tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.
En iyisi için Kampüs içerisindeki çalışmaları büyük bir titizlikle takip eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, çağın getirdiği yenilik ve gerekliliklere uygun şekilde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Hizmet etmenin üniversitelerin görevleri arasında yer aldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, "Üniversitemizde devam eden bakım, onarım ve inşaat süreçlerimiz var. Onları yerinde takip etmek ve eksiklerin giderilerek bir an önce tamamlanmasını sağlamak amacıyla incelemelerde bulunuyoruz. Üniversitemizde hayırlara vesile olacak, güzel hizmetler verecek birimlerimizi kısa süre içerisinde hayata geçirmiş olacağız" dedi.
TGB 2 İnşaatının Yüzde 30'u Tamam!
Teknopark Geliştirme Bölgesi 2'nin 1. etabı olarak ihale sürecinin tamamlandığına işaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, inşaatın şu anda yüzde 30'unun tamamlandığını ifade etti.
Teknopark Geliştirme Bölgesi 1'de 300'e yakın firma bulunduğunu belirten Prof. Dr. Fatih Altun, alanın artık yetersiz kaldığına ve ilave ofis alanlarının bulunamadığına dikkati çekerek, bu nedenle burada özellikle hangar olarak projelendirmeler ve villa olarak ofislerin yapılmasının söz konusu olduğunu söyledi, "Biz bu projeleri bir an önce toparlamak ve hizmete sunmak için gayret içerisindeyiz" dedi.
Hematoloji - Onkoloji Hastanesi'nin Yenileme Çalışmalarında Sona Gelindi
Yenileme çalışmalarında sona yaklaşılan Hematoloji - Onkoloji Hastanesi'nin bayramdan sonra açılması planlanıyor.
20 yılı aşkın süredir hizmet veren Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji - Onkoloji Hastanesi'nin yenilenmesinin söz konusu olduğunu belirten Prof. Dr. Fatih Altun, yenilenme sürecinin yüzde 90'ların üzerinde olduğunun ve büyük ihtimalle bayramdan sonra hizmete açılacağının müjdesini vererek, hastanenin yenileme çalışmalarını üstlenen Turkuaz Seramik ailesine ve Hayırsever İş İnsanı Abidin Özkaya'ya teşekkür etti.
Tıp Fakültesi Acil Servis Ek Binası'nın Yapımı Tamamlanıyor
Tıp Fakültesi Acil Servis Ek Binasını da gezerek, çalışmaları yerinde inceleyen Prof. Dr. Altun, " Kayseri'nin hastane hizmeti noktasında ciddi bir şekilde acil servise ihtiyacı vardı. Şu anda acil ek binamızın inşaat süreci tamamlandı. Son olarak giriş kısmının düzenlemesi yapılıyor. Gerçekten modern imkanlara sahip güzel bir acil oluşturuldu. Acil servisimizin de kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanıyor" şeklinde konuştu.
Hastane Poliklinik Bölgesi'nde Yenileme Çalışmaları Sürüyor
Hastane Poliklinik Bölgesi'nde de incelemelerde bulunan Prof. Dr. Altun, yapım sürecinde desteğini esirgemeyen ve kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan hayırseverlere ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Bu bölgede hem sağlık turizmini kapsayan hem de kendi hastalarımızın hizmet alabileceği bir yenilenme alanımız söz konusu. Yenilenme süreçleri ve yeni hastane projesi oluşturulması safhasına kadar hizmet kalitesinin aksamaması için çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Kampüste Yeni Kavşak Çalışması
Son olarak Erciyes İlköğretim Okulu'nun çevresinde yapılması planlanan kavşakta incelemede bulunan Rektör Altun, burada oluşan trafiği rahatlatmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Erciyes Üniversitesi Kampüsünde Yapım ve Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, göreve geldiklerinde Nilüfer'in mahallelerinde kaynaşma ve dayanışmayı artıracaklarını söyledi. Şadi Özdemir, çocuklara yönelik oyun alanlarını da ekoloji ve iklimle ilgili duyarlılıklarını besleyecekleri bir anlayışla kurgulayacaklarını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, seçim güvenliği kapsamında 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelin görevlendirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, seçim güvenliği için yapılan çalışmaların büyük hassasiyetle sürdürüldüğünü ve tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 15 yıl geçti. Siyasetteki ilkeli ve dik duruşuyla tanınan Yazıcıoğlu, darbe karşıtı söylemleriyle akıllara kazındı. Yazıcıoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, Yazıcıoğlu'nun darbelere karşı duruşu ve siyasi söylemleri de vurgulandı. Yazıcıoğlu'nun şiirlerine de yer verildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Abdal Meydanı'nda gerçekleştirdiği sahur programında Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, izdihamın yaşandığı meydanı 'Bozbey gelecek Bursa gülecek' sloganıyla inletti.
Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili 3 dava sonuçlanırken, devam eden ana soruşturmada yeni...
Samsun Valisi Orhan Tavlı, ulusal ve yerel basının doğru ve tarafsız haberlerle kamu hizmeti ürettiğini ifade etti. Vali Tavlı, basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelerek, onların vatandaşları bilgilendirme ve aydınlatma görevini yerine getirdikleri için teşekkür etti.
Kuşadası'nda Gelecek Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçen yaklaşık 150 kişiye rozetleri takıldı. Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ailenin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.
AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli'nin Acıpayam ilçesini ziyaret ederek, ilçeye bağlı ürettiği ayakkabılarıyla ünlü Yeşilyuva Mahallesi'ne daha büyük ve modern bir ayakkabı imalat sanayi sitesi kurulacağını müjdeledi. Güngör ayrıca diğer ilçeleri de ziyaret ederek seçim çalışmalarına destek verdi ve şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
31 Mart yerel seçimleri için son haftaya girilirken, seçimin sonucunu kararsızların tercihi belirleyecek. Propagandalarını bu kesime yönelik devam ettiren AK Parti teşkilatı yüz yüze temaslarını artırırken, iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya geliyor. Şu ana kadar 40'ı aşkın ilde miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son güne kadar mitinglerini sürdüreceği öğrenildi.
Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde polislerle bir araya gelerek ilçe kaymakamlarına ziyarette bulundu. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Emniyet Müdür Yardımcıları Gökhan Tuna ve Turgay Begen ile birlikte Kemah ve Kemaliye İlçe Emniyet Amirliklerini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında; Kemah ve Kemaliye İlçe Emniyet Amirliklerinde görev yapan personellerle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi ilçelerde alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı. Kurt, polislere görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt daha sonra Emniyet Müdür Yardımcıları Gökhan Tuna ve Turgay Begen ile birlikte Kemah ve Kemaliye Kaymakamlıklarını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında; Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk'ü makamlarında ziyaret ederek bir süre görüşen İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ve Kaymakam İlhan Kayatürk'e teşekkürlerini iletti.
Yerel seçimler için son dönemece girilirken Hatay'da yapılan ankete göre; AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ipi göğüslüyor. Öntürk'ün yüzde 48.9'luk kesimin desteğini aldığı ankette CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 39'da kaldı. TİP'in adayı Gökhan Zan'ın oy oranı ise yüzde 5.1 olarak belirlendi.
Belçika'nın Limburg bölgesinde PKK yandaşlarının arabalarına terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini asarak sergiledikleri provokasyona Türklerin müdahale etmesiyle ortalık yangın yerine döndü. Türk asıllı bir vatandaşın darp edildiği görüntülerin servis edilmesi üzerine gerilimin tırmandığı olay sırasında bazı araçlar ateşe verilirken, çok sayıda polisin olay yerine sevk edilmesiyle sükunet sağlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?