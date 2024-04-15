Erciyes Üniversitesi\'nde Geleneksel Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

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Erciyes Üniversitesi'nde geleneksel bayramlaşma töreni, Rektörlük Binası Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programına; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Çağlıtalaslıgil, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, daire başkanları ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Bayramlaşma programında bulunan tüm katılımcılar ile tek tek bayramlaşarak geçmiş bayramlarını tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özkan, Prof. Dr. Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Aydın, akademik ve idari personelle sohbet etti.

Program kokteylin ardından son buldu. - KAYSERİ