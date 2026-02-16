Erciyes Üniversitesi'nde Kahve Günü Etkinliği - Son Dakika
Erciyes Üniversitesi'nde Kahve Günü Etkinliği

16.02.2026 17:43
Erciyes Üniversitesi, Turizm Fakültesi'nde 'Kahve Günü' etkinliği düzenledi ve gastronomi vurgulandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi tarafından 'Kahve Günü' etkinliği düzenlendi.

turizm Fakültesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri'nin gastronomide çok önemli bir il olduğunu ve üniversite olarak bu alanda daha çok katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydederek; "Erciyes Üniversitesi 19 fakültesiyle kendinden her daim söz ettiren bir araştırma üniversitesidir. Araştırma üniversitesi olarak da Anadolu'da önemli bir il, gastronomi konusunda coğrafi işaretleri de dikkate aldığınızda tescilli yemek noktasında son derece önemli. Böylesine önem içerisinde Erciyes Üniversitesi Gastronomi programının olmasını önemsiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de üniversite olarak bu alanda çok daha etkin katkılar sağlamaya çalışacağız. Böyle kahve tadında program pek yaşamadığımız bir program. İnşallah bu programın 40 yıl hatırı olur" dedi.

Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve kahve sektörünün önde gelen isimleri katılırken, konferans sonunda katılımcılara kahve ve mantı ikram edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gastronomi, Erciyes, Kültür, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

