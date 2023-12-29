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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde sağlık cihazları bağış protokolü imzalandı - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde sağlık cihazları bağış protokolü imzalandı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde kullanılmak üzere sağlık cihazlarının bağış protokolü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla imzalandı. Turkuaz Seramik tarafından yapılan bağış protokolü töreninde, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya konuşmalar yaptı. Protokol imzalandıktan sonra cihazlar hastanelere teslim edilecek.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri\'nde sağlık cihazları bağış protokolü imzalandı
29.12.2023 - 16:54,
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde kullanılmak üzere sağlık cihazlarının bağış protokolü; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla imzalandı.

Turkuaz Seramik tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde kullanılmak üzere alınacak olan sağlık cihazlarının bağış protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; "Yapay zeka boyutunda sadece sağlık alanında değil mühendislik alanında bunların aktif olarak kullanıldığını; ziraatta, sosyal bölümde 19 fakültemiz, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokul ile etkin faaliyetlerine devam eden bir kurumuz. İnşallah mahçup olmadan bu hizmetlerimize devam etmek istiyoruz. Şehrimize, sanayimize lokomotif olarak bu görevimizi devam ettirmekten yanayız. Ülkemize ve insanlığa güzel katkılar, ÜrGe faaliyetleri içerisinde kendine hedef edinmiş bir üniversite olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya ise, cihazların hayırlı olması temennisinde bulunarak; "Üniversitemizi, Kayserimizi, ülkemizi seviyoruz. Bu topraklarda kazandık, bu topraklarda sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Tabi ki üniversitemiz bu tür cihazların hakkını veriyor. Milyonlarca insanın hayatına, sağlığına dokunuş yapan bu cihazların alınması, buralara bağışlanması bizleri de mutlu ediyor. Bu protokolü imzalayacağız, cihazımızın alımını yaptık. Umarım cihaz teslim edilirken inşallah bir başkasının daha protokolünü imzalarız diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de Kayseri'deki birlik ve beraberliğin önemine burgu yaparak; "Bir taraftan hayırseverlerimiz alıyor, diğer taraftan üniversitedeki hocalarımız şevkle bu işe devam ediyorlar. Birbirlerini tamamlayan bir yapıda bu işi Allah sonuna kadar devam ettirsin. Kayseri'nin özündeki bu güzelliği, bu cömertliği Allah bütün topluma nasip etsin diye dua ediyoruz. Allah bereketini artırsın, çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde sağlık cihazları bağış protokolü imzalandı - Son Dakika


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