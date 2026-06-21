Erciyes Zirvesi-1 Kayseri'de yoğun katılımla gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erciyes Zirvesi-1 Kayseri'de yoğun katılımla gerçekleştirildi

Erciyes Zirvesi-1 Kayseri\'de yoğun katılımla gerçekleştirildi
21.06.2026 18:19  Güncelleme: 18:21
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın başkanlığındaki Büyük Sanat Vakfı öncülüğünde düzenlenen Erciyes Zirvesi-1'de iklim, su, gıda, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alındı. Zirveye bakanlar, milletvekilleri ve TOBB Başkanı katıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın başkanlığını yaptığı Büyük Sanat Vakfı'nın öncülüğünde, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in koordinasyonunda, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yürütücülüğünde düzenlenen Erciyes Zirvesi-1 Programı Kayseri'de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Zirvenin ilk oturumu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda; iklim, su, gıda ve güvenlik başlıkları ele alınırken, küresel gelişmeler, Türkiye'nin stratejik hedefleri ve geleceğe yönelik vizyonu değerlendirildi. Programın ikinci oturumu ise AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda sürdürülebilir kalkınma politikaları, kaynak yönetimi ve değişen dünya düzeninde Türkiye'nin konumu üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Program kapsamında Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Kayseri İl Başkanlığı ziyaret edildi. Programın devamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı temsilcileri ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kayseri'de devam eden yatırımlar, planlanan projeler ve şehrin öncelikli ihtiyaçları ele alındı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Kayseri'nin gelişimi ve kalkınması için tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, zirveye katkı sunan bakanlara, milletvekillerine, kurum temsilcilerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Zirvesi-1 Kayseri'de yoğun katılımla gerçekleştirildi - Son Dakika

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