ERCP Yöntemi ile Hastalıklara Etkili Çözüm - Son Dakika
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ERCP Yöntemi ile Hastalıklara Etkili Çözüm

ERCP Yöntemi ile Hastalıklara Etkili Çözüm
09.07.2025 09:43
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Dr. Abdullatif Şirin, ERCP'nin safra ve pankreas hastalıklarında tanı ve tedavi için önemini açıkladı.

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Abdullatif Şirin, safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde büyük önem taşıyan Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) yöntemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Şirin, bu ileri endoskopik işlemin, özellikle safra kanallarında taş, darlık ve tümör kaynaklı tıkanıklıkların giderilmesinde etkin bir şekilde kullanıldığını belirtti. "ERCP, hem tanı koyma hem de tedavi etme amacıyla kullanılan özel bir işlemdir" diyen Dr. Şirin, bu yöntemin, açık cerrahiye gerek kalmadan birçok hastalığın çözümüne imkan tanıdığını vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"İşlem sırasında, özel olarak tasarlanmış yan görüşlü bir endoskop ile hastanın ağız yoluyla giriş yapılır, yemek borusu ve mide geçilerek 12 parmak bağırsağına ulaşılır. Burada safra ve pankreas kanalının ortak açıldığı bölgeye erişilerek kontrast madde yardımıyla bu kanallar görüntülenir. Görüntüleme sonucunda taş, tümör veya darlık tespit edilirse, aynı seansta müdahale de gerçekleştirilebilir."

Cerrahiye alternatif, konforlu bir yöntem

Dr. Şirin, özellikle safra kesesinden ana safra kanalına düşen taşların çıkarılmasında ERCP'nin cerrahiye kıyasla daha az riskli ve iyileşme süreci açısından konforlu olduğunu ifade etti. Ayrıca, tümör nedeniyle safra kanallarında meydana gelen tıkanıklıklarda stent yerleştirme işleminin de ERCP aracılığıyla yapılabildiğini aktaran Dr. Şirin, "Bu sayede hastalarda oluşan sarılık, kaşıntı ve enfeksiyon gibi ciddi semptomlar etkili bir şekilde giderilebiliyor" şeklinde konuştu.

Giderek yaygınlaşıyor

Günümüzde giderek daha yaygın kullanılan bu yöntem sayesinde hastaların, genel anestezi altında, konforlu bir şekilde tedavi edilebildiğini belirten Gastreontroloji Uzmanı Dr. Abdullatif Şirin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşlem sonrası hastanede kalış süresi genellikle kısa olmakla birlikte, komplikasyon oranı da oldukça düşüktür. Gastroenteroloji pratiğinde ERCP, hem hayat kurtarıcı olabiliyor hem de hastaların yaşam kalitesini belirgin şekilde artırıyor. Bu nedenle safra kanalı ve pankreas hastalıklarında erken tanı ve doğru yönlendirme büyük önem taşıyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hastane, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ERCP Yöntemi ile Hastalıklara Etkili Çözüm - Son Dakika

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