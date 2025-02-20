Erdal Beşikçioğlu Giresun Tiyatro Günleri'nde Sahne Alacak

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkan Vekili Alptuğ Kaan Kara, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile bir araya geldi. Kara'nın kendisini Giresun'a davet etmesi üzerine Erdal Beşikçioğlu, kendi yazdığı oyunla Giresun Belediyesi'nin Tiyatro Günleri'nde sahne almayı kabul etti.

Giresun Belediyesi tarafından mayıs ayında düzenlenecek Tiyatro Günleri için ön hazırlıklar başladı. Giresun Belediye Başkan Vekili Alptuğ Kaan Kara da Başkan Beşikçioğlu ile görüştü. Başkan Fuat Köse'nin selamlarını ileten Kara, Beşikçioğlu'nu Giresun'a davet etti. Kara'nın teklifi üzerine, Başkan Beşikçioğlu kendi yazmış olduğu oyunla Tiyatro Günleri'nde sahne almayı kabul etti.

Başkan Vekili Alptuğ Kaan Kara, Giresun'un sanat ve kültürle daha da güçleneceğini belirterek, " Sanat, bir şehrin ruhudur. Bu nedenle tiyatrodan müziğe, sergilerden edebiyat etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede projeler geliştiriyoruz. Vatandaşlarımızı sanatla buluşturmak bizim önceliklerimizden biri" dedi.