Erdal Çelik'in Duygusal Doğum Günü Hediye Resmi - Son Dakika
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Erdal Çelik'in Duygusal Doğum Günü Hediye Resmi

Erdal Çelik\'in Duygusal Doğum Günü Hediye Resmi

Elazığ'da otobüs şoförü Erdal Çelik, kızı Beril Hafsa'nın doğum günü için çizdiği anlamlı resmi otobüsüne asalınca yolcular duygusal anlar yaşadı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu hediye, kızıyla olan bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

05.12.2024 10:39  Güncelleme: 10:48
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Elazığ'da otobüs şoförü Erdal Çelik, kızı Beril Hafsa'nın çizdiği doğum günü resmiyle duygusal anlar yaşadı. Çelik'in kızının isteği üzerine otobüse astığı bu anlamlı hediye yolcuları da dulgulandırırken, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde otobüs şoförlüğü yapan Erdal Çelik, 8 yaşındaki kızı Beril Hafsa Çelik'in çizdiği resimle unutulmaz bir doğum günü yaşadı. Beril, babasına olan sevgisini bir resimle ifade ederek onun gönlünü fethetti. Çiziği resimde babasının kullandığı otobüs ve içinde ailesi yer alan minik Hafsa, üzerine 'Benim canım babam' ve 'İşte hediyen' yazdı. Beril, babasına hediyesini verirken, "Babam mutlu olsun diye bu resmi hazırladım. Babamı çok seviyorum" dedi. Erdal Çelik, kızının isteği üzerine bu özel hediyeyi otobüsüne astı.

"Benim bu dünyada aldığım en büyük hediye diyebilirim"

Duygularını dile getiren iki çocuk babası otobüs şoförü Erdal Çelik, "Elazığ Belediyesi'nde otobüs şoförüyüm. Bu da benim biricik kızım, her şeyim. Kızımın yaptığı resim bana doğum günü hediyesidir. Doğum günü hediyesi diye çizmiş ve bana verdi. Benim bu dünyada aldığım en büyük hediye ve en mutlu olduğum şey diyebilirim. 'Baba, sana bir hediye vereceğim ama onu otobüsüne asacaksın' demişti. Ben de tatlı kızımı kırmadım. Bu resmi internette 'Otobüsteki tek güzel şey' diye paylaşmışlar" diye konuştu.

Beril Hafsa Çelik ise, "Babamın doğum günü için bu resmi hazırladım. Babam mutlu olsun diye. Babamı çok seviyorum. Resimde babamın otobüsünü çizdim. Otobüsün içinde ailemi çizdim. Babacığım seni çok seviyorum diye yazı yazdım. Resim çizmeyi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Bazı yolcular ise asılı duran resmi beğenerek baba ve kızı tebrik etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erdal Çelik'in Duygusal Doğum Günü Hediye Resmi - Son Dakika

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