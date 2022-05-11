Erdek Kaymakamı Atasoy'dan esnaf odalarına ziyaret - Son Dakika
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Erdek Kaymakamı Atasoy'dan esnaf odalarına ziyaret

11.05.2022 09:57
Erdek Kaymakamı Atasoy'dan esnaf odalarına ziyaret

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Erdek Şoförler ve Otomobilciler Odası'na iade-i ziyarette bulundu.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Erdek Şoförler ve Otomobilciler Odası'na iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette ilçenin genel durumu ile esnafların durumu ele alındı.

Kaymakam Atasoy'un ilk durağı Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu.

Esnaf Odası başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Kaymakam Atasoy'u Esnaf Odası Başkanı Vahit Kocabıyık ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Odanın mevcut durumu hakkında bilgiler veren Oda Başkanı Kocabıyık, esnaflara yönelik yapılan çalışmaları anlattı. Esnafların durumuyla ilgili bilgiler alan Kaymakam Atasoy, esnafların güncel sorunları başta olmak üzere ilçe ekonomisi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Esnaf Odası Başkanı Kocabıyık, Kaymakam Atasoy'a teşekkür etti.

Kaymakam Atasoy'un ziyaret programı Şoförler Odası ile devam etti.

Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aydın Tekin ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sohbet eden Kaymakam Atasoy, odanın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aydın Tekin ve yönetimi, nazik ziyaretleri için Kaymakam Atasoy'a teşekkür ederek, ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Kaymakam Atasoy, yaptığı açıklamada, "Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeni seçilen Vahit Kocabıyık ve yönetimini, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına tekrar seçilen Aydın Tekin ve yönetimini kolluk birim amiri arkadaşlarımız ile birlikte ziyarette ederek, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledik" dedi. - BALIKESİR

Erdek Kaymakamı Atasoy'dan esnaf odalarına ziyaret
Erdek Kaymakamı Atasoy'dan esnaf odalarına ziyaret

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ESOB Başkanı Limon güven tazeledi ESOB Başkanı Limon güven tazeledi Başkan Orhan Yılmaz güven tazeledi Başkan Orhan Yılmaz güven tazeledi

Abdullah Atakan Atasoy, Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf Odası, Erdek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erdek Kaymakamı Atasoy'dan esnaf odalarına ziyaret - Son Dakika


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