Erdek, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

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Balıkesir'in Erdek ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Balıkesir'in gözde turistik ilçelerinden biri olan Erdek, Kurban Bayramı'nda tatilcilerle doldu taştı. Tatilcilerin en çok tercih ettiği 2.5 kilometrelik Çuğra plajı ve 1 kilometrelik Kurbağlı plajında yoğunluk zirveye ulaştı. Her iki plajda da iğne atsan yere düşmez dedirtecek cinsten manzaralar ortaya çıktı. Deniz ve güneşin keyfini çıkaran onbinlerce tatilci, sezona büyük umutlarla hazırlanan esnafın da yüzünü güldürdü. - BALIKESİR