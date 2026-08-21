Erdek'te Balık Mezadı Heyecanı - Son Dakika
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Erdek'te Balık Mezadı Heyecanı

Erdek\'te Balık Mezadı Heyecanı
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Erdek'te sabah denize açılan balıkçılar, farklı tür balıkları mezatta satışa sundu.

Erdek ilçesinde sabahın erken saatlerinde denize açılan küçük balıkçı teknelerinin kıyıya getirdiği farklı türlerdeki balıklar, düzenlenen mezatta satışa sunuldu.

Sabah saatlerinde denize açılan balıkçı tekneleri, tuttukları çeşitli balıklarla Erdek sahiline döndü. Balıkçıların kıyıya getirdiği ürünler, balıkçı kahvesinin yanında gerçekleştirilen mezatta alıcılarla buluştu. Farklı türlerde balıkların yer aldığı mezatta vatandaşlar ve balık alıcıları, denizden yeni çıkarılan ürünleri inceleyerek satın aldı. Sabah saatlerinde hareketliliğin yaşandığı bölgede balıkçılar, tuttukları ürünleri mezat aracılığıyla satışa sundu.

Erdek'te balık mezatının her sabah saat 09.00'da balıkçı kahvesinin yanında gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erdek'te Balık Mezadı Heyecanı - Son Dakika

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