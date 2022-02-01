Erdek'te sağanak yağış - Son Dakika

Erdek'te sağanak yağış

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili oluyor.

Erdek'te öğleden sonra etkili olan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebiyle yollarda su birikintileri oluşurken, ilçede bazı kanalizasyon mazgalları taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin önündeki tentelerin altına sığındılar. Sağanak yağışla birlikte ilçenin çoğu yerinde su birikintileri oluştu. Şehir merkezinde zaman zaman trafikte aksamalar oldu. Meteoroloji yetkilileri Erdek'te sağanak yağışın Perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceğini açıkladı.