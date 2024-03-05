Erdek'te Yeni Hükümet Konağı İçin Avan Proje Tamamlandı - Son Dakika
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Erdek'te Yeni Hükümet Konağı İçin Avan Proje Tamamlandı

Erdek\'te Yeni Hükümet Konağı İçin Avan Proje Tamamlandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılması planlanan yeni hükümet konağının avan projesi tamamlandı. Erdek İlçe Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, yeni hükümet konağının içerisinde Liman Başkanlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü harici tüm kurumların yer alacağını duyurdu. Kaymakam Atasoy, projenin Erdek halkına hayırlı olmasını diledi.

05.03.2024 15:06  Güncelleme: 15:07
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılması planlanan yeni hükümet konağının avan projesi tamamlandı.

Erdek İlçe Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek'te yapılması planlanan yeni hükümet konağının avan projesinin hazır olduğunu duyurdu. Yeni Hükümet Konağı içerisinde Liman Başkanlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü harici tüm kurumlar olacak.

Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Erdekli vatandaşlarımızın tüm bürokratik işlemlerini ve tüm kurumları tek çatı altında toplamak için yola çıktıklarını ifade ederek, "Doğum günümde en anlamlı ve çok güzel bir olay. Güzel Erdek'imize yakışır bir proje oldu. Erdek halkına hayırlı olsun," dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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