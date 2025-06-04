Erdem Beyazıt Bilgi ve Hikmet Evi\'nde Dünya Bisiklet Günü Kutlandı

Erdem Beyazıt Bilgi ve Hikmet Evi öğrencileri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü unutamayacakları bir etkinlikle kutladı. Bisiklet sürmenin sağlıklı bir yaşam için önemine vurgu yapılan etkinlikte çocuklar hem öğrendi hem eğlendi.

Oruç Reis Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına kurulan özel bisiklet parkurunda yaklaşık 60 öğrenci gönüllerince bisiklet sürerek keyifli bir gün geçirdi. Bisikleti olmayan öğrenciler için bisiklet temin edilirken, sürmeyi bilmeyen çocuklara öğretmenler eşlik ederek bisiklet kullanmayı öğretti. Zabıta ekiplerinin desteğiyle trafiğe kapatılan alanda sadece çocuklar değil, veliler de bu özel günden nasibini aldı. Çocuklarının bisikletlerini ödünç alan anneler, kısa da olsa pedal çevirmenin keyfini yaşadı.

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün "Bugün pedallar sadece yol almak için değil; doğaya saygı, sağlıklı yaşam ve temiz bir gelecek için dönecek" diyerek hazırladığı program, çocuklara hem eğlence hem de farkındalık kazandırdı. Bisiklet sürmenin sağlıklı bir yaşam için önemine vurgu yapılan etkinlikte çocuklar hem öğrendi hem eğlendi.

Dünya Bisiklet Günü'ne özel parkur

Etkinliğe katılan Zehra Alver, "Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Bugün bizim için hazırlanan bu parkurda gönlümüzce bisiklet sürmek çok keyifliydi. Bu güzel organizasyon için herkese teşekkür ederim" dedi.

Zehra'nın annesi Ayşe Alver ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Çocuklarımız güvenli bir alanda, gözümüz arkada kalmadan bisiklet sürdü. Bu tür etkinlikler hem bizi mutlu ediyor hem de çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." - İSTANBUL