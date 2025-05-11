Erdemli\'de annelerin günü güllerle kutlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde şehit ve gazi annelerinin Anneler Günü, güllerle kutlandı.

Erdemli Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltılı programda Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara ile diğer ilçe protokolü şehit ve gazi annelerinin gününü tek tek kutlayıp, gül dağıttı.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu burada yaptığı konuşmada, "Anneler hakkında konuşmaya başlasak günümüz yetmez. Onlar içimizde, ruhumuzda, toplumsal yaşamımızda hep ön plandalar. Erkeklerle kıyasladığımızda anneler daha duyarlı, çocuklarının üzerinde daha bir emekleri var. Öyle bir meslek icra ediyorlar ki, zaman mefhumu olmayan, canıyla, bedeniyle çocukları için, eşleri için canlarını ortaya koyuyorlar. Onlar için ne söylesek azdır. Annelerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Program yapılan dua ile sona erdi. - MERSİN