Erdemli'de okul kantinlerine hijyen ve fiyat denetimi başladı - Son Dakika
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Erdemli'de okul kantinlerine hijyen ve fiyat denetimi başladı

Erdemli\'de okul kantinlerine hijyen ve fiyat denetimi başladı
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Mersin Erdemli'de zabıta ekipleri, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul kantinlerindeki denetimlerini artırdı. Denetimlerde hijyen şartları, son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve fiyat tarifeleri inceleniyor.

Mersin Erdemli'de zabıta ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini artırdı. Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve fiyat tarifeleri kontrol edildi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde kırtasiye ve okul alışverişi yapılan işletmelerde denetimlerini sürdüren Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını okul kantinlerine taşıdı. Öğrencilerin güvende ve sağlıklı şartlarda gıdaya ulaşmasını hedefleyen ekipler, ilçe genelindeki tüm okullarda denetim gerçekleştiriyor.

Yürütülen incelemelerde, kantinlerin genel hijyen şartları, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ve saklama şartları detaylıca inceleniyor. Ayrıca işletmelerin fiyat tarife listeleri kontrol ediliyor.

Denetimlerin eğitim yılı boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini belirten yetkililer, çocukların sağlığını riske atacak ya da mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmeler hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanacağını bildirdi. Mevzuata uygun hareket eden işletmecilere teşekkür eden ekipler, öğrencilerin hem okul çevresindeki alışverişlerinde hem de kantinlerde güvenli bir ortamda bulunmaları için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erdemli'de okul kantinlerine hijyen ve fiyat denetimi başladı - Son Dakika

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