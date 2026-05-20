Erdemli ile Romanya'nın Braila kenti kardeş şehir oldu
Erdemli ile Romanya'nın Braila kenti kardeş şehir oldu

Erdemli ile Romanya\'nın Braila kenti kardeş şehir oldu
20.05.2026 15:31  Güncelleme: 15:32
Mersin'in Erdemli Belediyesi ile Romanya'nın Braila Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Çevre, kültür, turizm ve eğitim alanlarında iş birliği hedefleniyor.

İki kenti kardeş yapan protokole, Braila Belediye Başkanı Viorel Marian Dragomir ile Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara imza attı.

İki şehir arasında, 'Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Gelecek İçin Eşleştirme Projesi' kapsamında başlayan iş birliği, imzalanan protokolle birlikte resmi bir zemine taşınarak daha güçlü hale getirildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, protokol kapsamında çevre, sürdürülebilirlik, kültür, turizm, eğitim ve yerel yönetim alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Başkan Kara, şehirler arasındaki dostluk ve dayanışmanın da bu iş birliğiyle daha da pekişeceğini ifade ederek, "Bu anlamlı adımın yalnızca belediyelerimiz arasında değil, Türkiye ile Romanya arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine de önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Kardeşlik ve dostluğumuzun daim olmasını temenni ediyor, iş birliğinin her iki şehir için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Braila Belediye Başkanı Viorel Marian Dragomir ise Erdemli ile güçlü bağlar kurduklarını belirterek, iki şehrin kardeş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

