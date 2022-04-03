Erdemlililer Derneği'nden Vali Su'ya ziyaret - Son Dakika

Erdemlililer Derneği Başkan Vekili Prof. Dr. Selma Erat ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erdemlililer Derneği'nin çok popüler bir dernek olduğunu, bundan sonraki süreçte yapacakları çalışmalarda başarılar dilediğini ifade etti.

Dernek yönetimi ise Vali Su'ya yürütmekte oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Başkan Vekili Selma Erat, Vali Su'ya tablo hediye etti. - MERSİN