Erdemlililer Derneği'nden Vali Su'ya ziyaret - Son Dakika
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Erdemlililer Derneği'nden Vali Su'ya ziyaret

03.04.2022 11:48
Erdemlililer Derneği'nden Vali Su'ya ziyaret

Erdemlililer Derneği Başkan Vekili Prof. Dr. Selma Erat ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Erdemlililer Derneği Başkan Vekili Prof. Dr. Selma Erat ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erdemlililer Derneği'nin çok popüler bir dernek olduğunu, bundan sonraki süreçte yapacakları çalışmalarda başarılar dilediğini ifade etti.

Dernek yönetimi ise Vali Su'ya yürütmekte oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Başkan Vekili Selma Erat, Vali Su'ya tablo hediye etti. - MERSİN

Erdemlililer Derneği'nden Vali Su'ya ziyaret

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Ali İhsan Su, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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