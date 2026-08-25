Erdoğan Ahlat\'ta Kabine Toplantısı Öncesi Selçuklu Kabristanını Ziyaret Etti

BİTLİS (İHA) – Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliklere katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program çerçevesinde ilçede bulunan Ahlat Selçuklu Kabristanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat ilçesindeki programı devam ediyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bakanlar kurulu ve beraberindeki kalabalık heyetle birlikte Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli mesajlar verirken, Ahlat ve Malazgirt'in Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesindeki tarihi önemine dikkat çekti.

Millet Bahçesi'ndeki programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak bilinen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan mezarlıkta Erdoğan, Selçuklu döneminden kalan mezar taşlarını inceledi.

Erdoğan, burada Anadolu'yu yurt yapan şehit ve gaziler ile ecdat için dua etti. Selçuklu mezar taşlarının Türk-İslam medeniyetinin tarihi ve kültürel mirasını yansıttığına dikkat çeken Erdoğan, geçmişte olduğu gibi bugün de ecdat mirasına sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Erdoğan, mezarlık ziyaretinin ardından ise MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ilçedeki köşkünde ziyaret ederek, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

"Kabine Ahlat'ta toplanacak"

İlçedeki programları devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla bugün üçüncü kez Ahlat'ta toplanacak.

Toplantının saat 16.00'da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplantının ana gündem başlıkları arasında "Terörsüz Türkiye" sürecindeki gelişmeler, bölgesel güvenlik ve iç cepheyi güçlendirmeye yönelik çalışmaların bulunması bekleniyor.

Günün programı kapsamında saat 19.00-21.00 arasında ise Kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınlarının katılımıyla Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği düzenlenecek.

Geceyi ilçede geçirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci gün Ahlat programı, Kabine Toplantısı ve akşam yemeği ile tamamlanacak. Erdoğan yarın sabah ise Malazgirt'e geçecek.