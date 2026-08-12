Erdoğan'dan F-16 kazası için geçmiş olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalova’da bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması nedeniyle milletimize geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yalova'da bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması nedeniyle milletimize geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum."
Kaynak: İHA
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