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Ereğli Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çakır'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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Ereğli Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çakır'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Ereğli Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çakır\'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görevli olduğu okulda kalp krizi geçirerek vefat eden Kdz. Ereğli Belediyesi CHP Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır için belediye önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Çakır'ın cenazesi, Bozhane Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

01.04.2024 14:12  Güncelleme: 14:18
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görevli olduğu okulda kalp krizi geçirerek vefat eden Kdz. Ereğli Belediyesi CHP Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır için belediye önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Çakır'ın cenazesi, Bozhane Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kdz. Ereğli ilçesinde CHP'den Belediye Meclis Üyesi Adayı olan ve görevli olduğu Turgut Reis Okulu'nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden CHP Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır (59) için bugün belediye önünde tören düzenlendi. Törene, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile birlikte CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, TBMM 21. Dönem Milletvekillerinden Boray Baycık, CHP İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, Çakır'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Hüseyin Çakır'ın bir demokrasi şehidi olduğunu belirtti. Törenin ardından Hüseyin Çakır'ın naşı Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı'na oradan da cenaze namazı için Bozhane camiine götürüldü. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ereğli Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çakır'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ereğli Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çakır'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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