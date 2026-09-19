Ereğli’de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıt Alanı'nda gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törene, Ereğli Kaymakamı Fatih Genel, ilçe protokolü, gaziler, daire amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından şehitler ve hayatını kaybeden gaziler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şubesi Başkanı Mehmet Emin Özyurt yaptı. Özyurt, gaziliğin Türk milleti için en büyük şeref ve onur nişanelerinden biri olduğunu belirterek, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm gazilere minnet ve şükranlarını sundu. Programda öğrenciler tarafından kahramanlık şiirleri de okundu. Şiirlerin ardından tören, Ereğli protokolü ve gazilerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Programın ardından protokol üyeleri, Oğuz Ata Sosyal Tesisleri'nde bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şubesi'ni ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.