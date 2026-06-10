Karadeniz Ereğli'de Çevre Haftası Etkinliği... Bisiklet Yollarının Yaygınlaştırılması İçin İmza Kampanyası

Haber: Ersin Berk ÇELİK

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Dünya Çevre Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikte, bisiklet yollarının yaygınlaştırılması için imza kampanyası başlatıldı, ilçede yaşanan çevre sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla anket çalışması yapıldı.

Karadeniz Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP) tarafından Dünya Çevre Haftası dolayısıyla sahil bandındaki Herkül Heykeli önünde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara platformun çalışmaları ve faaliyetlerini içeren broşürler dağıtılırken, ilçede yaşanan çevre sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla anket çalışması yapıldı.

Ayrıca hava kirliliği ve trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlayacağı belirtilen bisiklet yollarının yaygınlaştırılması için imza kampanyası düzenlendi.

Etkinlikte açıklama yapan KERÇEP Kurucusu Önder Öner, platformun Karadeniz Ereğli'de yaşanan çevre sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve ilgili kurumların çözüm üretmesine katkı sunmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Platformun farklı sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katılımıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Öner, çevre konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Önder Öner, çevre sorunlarının yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, "Bizim temel amaçlarımızdan biri vatandaşlarımızın görüşlerini almak, çevreyle ilgili beklentilerini ortaya koymak ve bu görüşleri yerel yönetimlerle, kamu kurumlarıyla paylaşmaktır. Karadeniz Ereğli'nin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için toplumun karar alma süreçlerine katılımını önemsiyoruz" dedi.

Etkinlikte özellikle hava kirliliği konusunu gündeme taşıdıklarını ifade eden Öner, kentte artan araç trafiğinin hava kalitesini olumsuz etkilediğini ve çevresel sorunları derinleştirdiğini belirtti.

Trafik kaynaklı egzoz emisyonlarının hem insan sağlığı hem de ekosistem üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu vurgulayan Öner, hava kirliliğinin azaltılabilmesi için sürdürülebilir ulaşım politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

BİSİKLET KULLANIMI TEŞVİK EDİLMELİ

Bisiklet kullanımının teşvik edilmesinin çevre ve halk sağlığı açısından önemli kazanımlar sağlayacağını dile getiren Öner, şunları kayydetti:

"Kent içerisinde bisiklet yollarının yaygınlaştırılmasının hem karbon salımının azaltılmasına hem de trafik yükünün hafifletilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İnsanlarımızın günlük yaşamlarında bisikleti daha fazla tercih edebilmeleri için güvenli ve erişilebilir ulaşım altyapısının oluşturulması gerekiyor. Bu amaçla vatandaşlarımızın konuya bakışını görmek ve desteklerini ortaya koymak adına bir imza kampanyası başlattık. Yerel seçimler öncesinde bisiklet yollarının yaygınlaştırılmasına yönelik çeşitli vaatler verilmişti. Belediye yönetiminin seçim döneminde açıkladığı projeler arasında ilçenin farklı bölgelerine bisiklet yollarının ulaştırılması da bulunuyordu. Aradan geçen sürede bu konuda somut adımların atılmasını bekliyoruz. Günümüzde bisiklet yolları birçok çağdaş kentte temel ulaşım unsurlarından biri haline gelmiş durumda."