Ereğli\'de İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Kutlandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ereğli Belediyesi Kültür Merkezindeki düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve Milli Mücadele ruhu anlatıldı, İstiklal Marşı'nın anlamı ve önemi vurgu yapılırken, Programda şiirler okundu, tiyatro gösterileriyle duygu dolu anlar yaşandı. Program, ilk ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından son buldu. - KONYA