Ereğli Muhtarlar Derneği'nden Basın Bayramı Kahvaltısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ereğli Muhtarlar Derneği'nden Basın Bayramı Kahvaltısı

Ereğli Muhtarlar Derneği\'nden Basın Bayramı Kahvaltısı
01.08.2025 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ereğli Muhtarlar Derneği, Basın Bayramı'nda muhtarla birlikte çalışmalara değindi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla dernek binasında kahvaltılı basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Adnan Alar, görevde bulundukları bir yıllık süreci değerlendirerek muhtarlarla birlikte gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Göreve geldikleri son kongrede 140 muhtarın güvenoyunu aldıklarını hatırlatan Alar, "Özellikle derneğimize iyi bir ivme kazandırmak için gece gündüz çalıştık. 140 muhtarımızla birlikte mahallelere, vatandaşımıza hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz her ne kadar siyasetin dışında olsak da, siyasi irade ile çalışmak zorundayız. Yerel yönetimlerle de bu işbirliğimiz devam ediyor." dedi.

Ereğli'nin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını belirten Alar, "Bu şehirde kavga istemiyoruz. Kavgaya zemin hazırlanmasına müsaade etmek istemiyoruz. Biz 140 muhtarımızla yekvücut halindeyiz. Ama dediğim gibi, ayrışırsak, başaramayız." ifadelerine yer verdi.

İl genelindeki kamu kurum müdürleri ile muhtarları buluşturduklarını kaydeden Alar, "Köylerdeki ve mahallelerdeki sorunları kısa sürede çözüme ulaştırmak için bu buluşmaların şart olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt'un katkılarıyla 19 Şubat tarihinde 109 Ereğli muhtarı ile birlikte TBMM'yi ziyaret ettiklerini belirten Alar, "7-8 Bakanımızla istişarelerde bulunduk. Ardından 3 milletvekilimizle toplantı yaptık. Sorunları ve çözüm önerilerini sunduk. Bu bizler için bir milattır. Orada Ereğli'ye yapılacak kampüs için meslek yüksekokulu istedik, gerçekleşti. Stat istedik, o da oldu. Ereğli- Devrek yolu dedik, o da bitmek üzere. Armutlucuma, Çaylıoğlu, Kayalıdere dere ıslahlarını talep ettik, yapıldı veya yapılıyor. Bölgemizde enerji çalışmaları da devam ediyor." dedi.

Alar, Eğitim Vadisi Kırmacı Mahallesi'nde başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm Ereğli halkının yararlanabileceği bir kütüphane yapılacağı müjdesini de vererek, "Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, zonguldak, Politika, Ereğli, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ereğli Muhtarlar Derneği'nden Basın Bayramı Kahvaltısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
Galatasaray sezonu tv100’de açıyor Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100’de Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de
Kim tur atlayacak Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda Kim tur atlayacak? Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı Yataş grevle sarsıldı Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı

12:09
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler
12:01
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker’e seslendi: Tehdit ediliyorum
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum
11:06
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem’in son paylaşımı yürekleri yaktı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı
16:48
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah’a şükür olmadı
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah'a şükür olmadı
16:35
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
16:30
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
16:15
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı İki maçta tam 19 gol
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı! İki maçta tam 19 gol
16:12
CHP lideri Özel ’Sınırlarını aştı’ dedi, Tanju Özcan’dan jet yanıt geldi
CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi
16:11
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
16:07
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti Gerekçesi oldukça ilginç
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç
16:07
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
16:04
Eski iş arkadaşını katledip kaçtı Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez
Eski iş arkadaşını katledip kaçtı! Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez
16:00
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı
Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı
15:54
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı Yataş grevle sarsıldı
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 12:32:22. #7.11#
SON DAKİKA: Ereğli Muhtarlar Derneği'nden Basın Bayramı Kahvaltısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.