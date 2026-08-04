Ereğli Sağlık ve Müftülük Ziyareti - Son Dakika
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Ereğli Sağlık ve Müftülük Ziyareti

Ereğli Sağlık ve Müftülük Ziyareti
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Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yöneticileri, İlçe Müftüsü Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Ertuğ Çetin ile İdari ve Mali İşler Müdürü İhsan Tetik, Karadeniz Ereğli İlçe Müftüsü Harun Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik temenniler de dile getirildi. Başhekim Dt. Ertuğ Çetin ve İdari ve Mali İşler Müdürü İhsan Tetik, misafirperverliğinden dolayı İlçe Müftüsü Harun Aydoğdu'ya teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Harun Aydoğdu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başhekim Çetin ve Müdür Tetik'e nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

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