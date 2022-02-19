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Ereğli ve Emirgazi'nin belediye başkanları Kütahya'da - Son Dakika

Ereğli ve Emirgazi'nin belediye başkanları Kütahya'da

19.02.2022 15:59
Ereğli ve Emirgazi'nin belediye başkanları Kütahya'da

Konya Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak ve Konya Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Konya Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak ve Konya Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Koçak ve Oprukçu'ya günün anısına fincan takımı hediye etti.

Başkan Işık'ın çalışmalarını başarılı bulduklarını ifade eden Koçak ve Oprukçu, Başkan Işık'a misafirperverliği için teşekkür etti. - KÜTAHYA

Ereğli ve Emirgazi'nin belediye başkanları Kütahya'da
Ereğli ve Emirgazi'nin belediye başkanları Kütahya'da

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Alim Işık, Emirgazi, Kütahya, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ereğli ve Emirgazi'nin belediye başkanları Kütahya'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ereğli ve Emirgazi'nin belediye başkanları Kütahya'da - Son Dakika
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