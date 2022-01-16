Eren Bülbül karakterini canlandıran Taşdelen: "Eren Bülbül'ün annesi beni oğluna çok benzetiyordu, bana sarılıp ağlıyordu" - Son Dakika

Trabzon'da 11 Ağustos 2017 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün filme uyarlanan karakterini Kocaelili Ahmet Eren Taşdelen canlandırdı. Tüm Türkiye tarafından tanınan Taşdelen, oynadığı karakterin yükünün çok ağır olduğunu fakat çok gururlandığını söyledi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından 15 yaşındaki Eren Bülbül şehit edilmişti. PKK üyelerinin bir eve girerek erzak çaldığını gören Eren Bülbül, durumu güvenlik güçlerine haber vermiş ve evi göstermek için ekiplerle birlikte gitmişti. PKK'lıların hain saldırısı sonrasında Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit edilmişti. Hayatı filme uyarlanan Eren Bülbül'ün 9 yaşındaki halini Kocaelili Ahmet Eren Taşdelen (7) canlandırdı. 44 günlük süren çekimde çok duygulandığını ve gururlandığını söyleyen Taşdelen, en çok ağaç sahnesinde zorlandığını belirtti. 1,5 yaşında oyunculuğa başlayan Ahmet Eren Taşdelen, 7 yaşında canlandırdığı Eren Bülbül karakteri ile adından sıkça söz ettirdi.

"Eren karakterini canlandırdığım için çok duygulandım"

2. Sınıf öğrencisi olan Ahmet Eren Taşdelen, "İlk oyunculuğa 1.5 yaşında başladım. Daha sonra 'Tatlı İntikam' dizisinde oynadım. Dizi, film ve reklam çekimlerinde oynuyorum. En son 'Kesişme: İyi Ki Varsın Eren' filminde oynadım. Bu filim için elemeler yapıldı ve milyonlarca kişi arasından ben seçildim. Eren karakterini canlandırdığım için çok duygulandım ve üzüldüm. Eren, çok küçük yaşta ölmüş. Eren Bülbül'ün annesi Ayşe teyze beni oğluna çok benzettiği için beni çok seviyordu. Bana sarılıyordu ve çok fazla ağlıyordu. Çekimler 44 gün sürdü. Beni en çok zorlayan kar ve ağaca çıkma sahnemdi. Ağaç sahnesinde 12 saat ağaçta kaldım" dedi.

"İyi ki varsın Eren, kalbimizdesin"

Büyüyünce oyunculuğa devam etmek istediğini söyleyen Taşdelen, "Ayrıca futbolcu ve bilim adamı da olmak istiyorum. Eren Bülbül karakterini canlandırdığım için çok fazla mutluluk ve gurur duyuyorum. Eren Bülbül demişti ki 'biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren'. Biz buradan şunu söylüyoruz; iyi ki varsın Eren, kalbimizdesin" diye konuştu.

"Özel bir film oldu"

Ahmet Eren'in oyuncu olmasını çok istediğini söyleyen anne Safiye Taşdelen, "Eren 1.5 yaşında şans eseri bir dizide rol aldı. Daha sonra ajanslardan teklifler gelmeye başladı. Modellik, katalog çekimleri ve daha sonra reklamlar gelmeye başladı. En son da 'Kesişme' filim geldi. Bizim için çok büyük bir şanstı, özel bir film oldu. Çekimler çok güzel geçti, Eren'in oyunculuğu yapabildiğine inanıyorum. Benim iki tane daha çocuğum var ancak onlarda böyle bir kabiliyet yok" şeklinde konuştu.

"Bizim için normal bir film olmadı"

Eren'in oyunculuk mesleğini sevdiğini söyleyen anne Taşdelen "Eren'in rolü sonuçlanana kadar büyük bir heyecanla bekledik. Trabzon'a gitmeden ve o hayatı yaşamadan kimse o duyguyu bilemez. Eren öldüğünce çok üzüldük, içimiz sızladı ama belki ikinci gün unutmuştuk. Oraya gittikten sonra bu olayın ne kadar büyük bir olay olduğunu, ne acılar yaşandığını gördük. Bu olay bizim için daha fazla anlam kazandı. Oğlumun böyle bir karakteri oynaması çok önemli. 30 sene sonra bile filmi seyrettiği zaman çok farklı duygular içerisinde olacak. Bu bizim için normal bir film olmadı. Gerçekten yaşamış birini canlandırmak çok farklı bir olay. Sinemada oğlumu seyretmek çok güzel, mutlulukla seyrediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eren Bülbül'ün mirasına bu filmde oynayarak çok güzel bir katkı yaptı"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, da Ahmet Eren Taşdelen ve ailesini makamında ağırladı. Eren'in hayatı boyunca mutlu olmasını dileyen Başkan Büyükakın, "Büyük beğeni toplayan filmde performansı ile göz dolduran Ahmet Eren'i tebrik ediyor, bunda sonra ki yaşamında da başarılar diliyorum. Ahmet Eren, adaşı olan Eren Bülbül'ün mirasına bu filmde oynayarak çok güzel bir katkı yaptı. Bu vesileyle bir kez daha şehit Eren Bülbül yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum gününde 1 Ocak 2022'de vizyona girdi. - KOCAELİ