Şehitler Anısına Futsal Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehitler Anısına Futsal Turnuvası Düzenlendi

Şehitler Anısına Futsal Turnuvası Düzenlendi

Erzurum'da üniversite öğrencileri, Şehit Eren Bülbül ve Şehit Polis Memur Şeyda Yılmaz anısına futsal turnuvası düzenledi.

06.11.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da üniversite öğrencileri, Şehit Eren Bülbül ve Şehit Polis Memur Şeyda Yılmaz anısına futsal turnuvası düzenledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kapalı Spor Salonu'nda 12 takımın katıldığı futsal turnuvasının finali yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, şehitler Eren Bülbül ve Şeyda Yılmaz adına düzenlenen futsal turnuvasının finalinden duygu dolu anlar yaşandı. Şampiyonluk maçı öncesinde Şehit Eren Bülbül ve Şeyda Yılmaz'ın annelerine telefonla bağlanıp turnuva için yetkililere teşekkür etti, sporculara başarı diledi. ETÜ Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuvanın final müsabakasına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü, "Bu tür organizasyonların bizim için ayrı bir önem arz ediyor. İki şehidimiz adına bu organizasyonu düzenlemekle birlikte aslında ülkemizde şehit olan, canını bu topraklar için feda eden tüm şehitlerimize, Filistin'deki ve dünyanın birçok mazlum coğrafyasında hayatını kaybeden şehitlerimize atfedilmesi çok anlamlı. Bu tür fiziki imkanların sadece eğitim-öğretim amacıyla değil böylesine güzel organizasyonlarda da kullanılması bizim için özel bir anlam arz ediyor."

Şehit Eren Bülbül ve Şehit Polis Memur Şeyda Yılmaz anısına düzenlenen turnuvanın finalinde Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü 2-1 yenerek birinci oldu. Takımlara kupaları yapılan törenle verildi. Bu arada her iki şehit için 25 numaralı birer forma yapıldı ve sırt kısımların şehitlerin isimleri ile "İyi ki varsın" ifadesi yazıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Eren Bülbül, erzurum, Yerel, Memur, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitler Anısına Futsal Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika


10:23 Ahmet Özer’in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
09:17 Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
15:20 Fahriye Evcen’in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam ’Yaprak Dökümü’ndeki ’Necla’ olmuşsun Fahriye Evcen'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun
15:11 Bütün dünya Jose Mourinho’yu konuşuyor Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor
15:02 Gelinin eski sevgilisi düğünü bastı Damadın önce elini sıktı, sonrasında yumrukladı Gelinin eski sevgilisi düğünü bastı! Damadın önce elini sıktı, sonrasında yumrukladı
14:45 Dursun Özbek’ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri Dursun Özbek'ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri
14:43 İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti
14:42 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı
14:39 Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 11:01:18. #1.11#
SON DAKİKA: Şehitler Anısına Futsal Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.