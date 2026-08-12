Eren Köse, Bisikletli Arkadaşlarıyla Anıldı

Kastamonu'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 38 yaşındaki bisiklet sürücüsü Eren Köse, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bisikletlilerin katıldığı etkinlikle anıldı.

Karabük Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliğinde çok sayıda bisikletli, Safranbolu'daki Büklüm Sokak'ta bir araya geldi. Bisikletleriyle Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen grup, taşıdıkları pankartlarla bisikletlilerin trafikte karşı karşıya kaldığı tehlikelere dikkat çekti.

Meydanda düzenlenen basın açıklamasında derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aydoğdu, Eren Köse'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Bisikletin yasalarda ulaşım aracı olarak tanımlandığını ve bisikletlilerin trafikte seyahat etme hakkının bulunduğunu belirten Aydoğdu, "Unutmayınız ki bizler bisiklet sürerken can taşıyoruz. Her gün evinden çıkan bir bisikletlinin bir ananın evladı, bir çocuğun anne veya babası, bir eş ve bir dost olduğunu unutamazsınız" dedi.

Bisikletlilerin trafikte can güvenliğinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını isteyen Aydoğdu, Eren Köse ve hayatını kaybeden diğer bisikletlilerin ailelerine başsağlığı diledi. Basın açıklamasının ardından bisikletli grup, meydandaki anıta çelenk bıraktı.

Karabük'ten bisikletiyle Samsun'a gitmek üzere yola çıkan Eren Köse, 8 Ağustos'ta Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyü mevkisinde K.A. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.